Ieri sera Alberto Dandolo su Dagospia ha parlato di una presunta rissa che avrebbe coinvolto Fabrizio Corona in un ristorante nel pieno centro di Milano, ma secondo quanto riportato dalla Questura della Polizia nella rissa citata non sarebbe stato direttamente coinvolto l’ex re dei paparazzi.

“Venerdì sera movimentato per Fabrizio Corona – scrive Repubblica – L’ex re dei paparazzi, in libertà provvisoria, era a cena con alcuni amici in un ristorante in zona Garibaldi quando è scoppiato un diverbio, secondo qualcuno finito in rissa, probabilmente scatenato da alcuni insulti. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia. Secondo la questura Corona non sarebbe stato coinvolto direttamente nella rissa“.