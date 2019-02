Fabrizio Corona nel suo libro autobiografico è stato un fiume in piena ed ha fatto i nomi di molte sue amanti che ha conosciuto nel periodo in cui stava con Silvia Provvedi: da Malena a Taylor Mega, passando per Zoe Cristofoli, Patrizia Bonetti e Mariana Rodriguez. Ma purtroppo tutte loro hanno smentito, compresa Mariana contattata dal settimanale Nuovo.

“Io e Fabrizio ci siamo conosciuti due anni e mezzo fa per una serata che dovevamo fare insieme. All’epoca non era fidanzato, c’è stata una frequentazione, ma è finita lì. Invece lui ha dichiarato di avermi portata a letto, cosa mai successa. Penso che un uomo debba avere rispetto, altrimenti non è un uomo”.

E come dimenticarsi di tutte le altre…

Patrizia Bonetti:

“Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con lui – ha dichiarato Patrizia Bonetti a Oggi – e non ho mai condiviso momenti intimi. Siamo usciti spesso insieme e ci siamo sempre divertiti come due maschiacci. Tra noi, mi creda, non è mai scoccata alcuna attrazione fisica”.

Malena:

“Non ho alcuna intenzione di fare pubblicità a questo signore che s’è permesso di usare il mio nome per strumentalizzarlo. Questo individuo ha parlato di me come di un oggetto sessuale da usare all’occorrenza. Ha utilizzato termini diffamatori e lesivi della dignità di una persona. Credo che questo signore non abbia alcun rispetto per il genere femminile. Non prova un’attrazione autentica per le donne perché le considera né più né meno dei pezzi di carne”

Zoe Cristofoli: