Ieri Dagospia ha lanciato un rumor CHOC. Stando a quello che si legge sul noto sito d’informazione, Fabrizio Corona avrebbe dovuto essere uno degli ospiti della prima puntata di Live Non è la D’Urso.

“Dagospia in serata svela che al debutto di “Live Non è la D’Urso“, in partenza mercoledì 13 marzo su Canale 5, era prevista proprio l’ospitata di Fabrizio Corona. Stando alle nostre fonti l’ipotesi sarebbe stata archiviata dopo le polemiche delle ultime ore. Scivoloni che da quelle parti non vorrebbero più vedere, difficile proseguire così ma è necessario portare a termine l’edizione per poi iniziare una riflessione generale. Il reality di Canale 5 potrebbe infatti ricevere uno stop e finire in soffitta per un po’.”