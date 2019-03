Fabrizio Corona da quando poco più di un anno fa è stato scarcerato (era il febbraio del 2018) è stato un vero e proprio prezzemolino tv fra telerisse (celebre quella con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip e con Riccardo Fogli a L’Isola dei Famosi) ed interviste (come dimenticare Verissimo di Silvia Toffanin, L’Intervista di Maurizio Costanzo, La Confessione di Peter Gomez, Non è l’Arena di Massimo Giletti e Live – Non è la d’Urso di Barbara d’Urso) e risale proprio a ieri sera la sua ultima apparizione televisiva.

Ieri sera infatti, 12 ore prima che i carabinieri lo prelevassero da casa, Fabrizio Corona è stato ospite (di nuovo) da Massimo Giletti, chiamato a commentare la prematura morte di Imane Fadil, la testimone del processo Ruby Rubacuori in merito alla cene svolte ad Arcore.

“Queste ragazze, le Olgettine, è anche vero che non erano stinchi di santo, fanno delle attività molto particolari. A me l’avvocato di Imane ha detto che lei sul letto di ospedale chiedeva di essere fotografata per far vedere in che condizioni era. Lui ha rinunciato al mandato perché la famiglia e gli altri volevano il complotto. Ho visto la differenza di quello che hanno pubblicato i giornali. Lei non viveva in una casa infestata di topi, anzi in una casa piena di libri e pulitissima. Il degrado descritto è inesistente”.

Questa, al momento, rimane l’ultima apparizione di Corona in televisione da uomo libero. E’ ancora presto, infatti, per capire quando l’ex re dei paparazzi potrà di nuovo lasciare la propria cella.



