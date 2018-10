Fabrizio Corona ieri è stato uno dei (pochi) ad aver visto il Grande Fratello Vip e – in merito a ciò che è successo con Silvia Provvedi (che è stata messa di fronte alle sue ultime dichiarazioni) – l’ex re dei paparazzi ha lasciato un messaggio decisamente criptico su Instagram.

“Io non sono come gli altri, dico sempre quello che penso. Ieri sera ho visto la puntata del Grande Fratello Vip. Soprattutto verso la fine mi sono scattati degli strani impulsi, quegli impulsi che quando mi scattano mi fanno combinare una serie di guai non per cose dette da chi doveva dirle, ma da altri. Mi faccio una risata e vi dico che presto vi farò fare grandi risate”.

Impulsi che gli fanno combinare una serie di guai? A cosa si riferisce?



Fabrizio Corona, con il post su Instagram, si riferisce sicuramente a ciò che Silvia Provvedi ha detto sul suo conto:

“Quando un personaggio mangia una persona, non finisce mai di fare show. […] Io ci ho creduto, ho amato, e ho smesso di amare una volta che ho preso coscienza dell’uomo che io avevo lasciato un anno e sei mesi prima non fosse più lo stesso una volta usciti. Le mie lacrime non sono per amore, sono di delusione. Oggi mi sento liberata da qualcosa che mi ha totalmente oppressa, che non mi ha fatto più ridere, che mi ha tolto tutto”

“L’unica cosa che posso dire è che la persona che parla non è la persona con cui sono stata io. La ragione del perché io… è molto difficile per me, per chi mi conosce. Io stesso so quello che ho fatto. So di essere stata io a non volere più lui e non lui a non volere più me… e si si spiega la ragione ascoltandolo. Ho rinunciato a tutto perché credo ancora nell’amore, credo ancora nei valori che probabilmente non ha lui”.