Fabrizio Corona ieri sera è entrato al Grande Fratello Vip sbattendo le porta rossa alle sue spalle da vero bad boy ed una volta uscito, dopo la furiosa lite con Ilary Blasi, si è chiuso nel suo camper distruggendolo a calci e pugni.

A svelarlo è stato il sito di Alfonso Signorini, 361 Magazine, che ha scritto:

Ieri Fabrizio Corona ha pubblicato anche l’audio del suo microfono che secondo lui i telespettatori a casa non hanno sentito:

“Tu non sai nemmeno quello che dici. Tu non ti puoi permettere di dire a una persona che ha fatto due anni di galera e non sai cos’è la galera, fare una battuta… Tu non sai nulla, non sai la storia di Silvia, entra nelle storie della persone. I reality sono la realtà, tu non sai niente, tu non lo sai cos’è la realtà. Io l’ho detto a quelli qui dentro ‘lasciatemi stare’ perché se tu fai la fig* con me non vai da nessuna parte. Capito? Vai adesso spegnimi, spegnimi, spegnimi, spegnimi, spegnimi.”