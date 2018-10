Stasera in diretta al Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha servito una vendetta a scoppio ritardato a Fabrizio Corona e l’ha massacrato (qui il video completo). La presentatrice ha tirato in ballo fatti accaduti 13 anni fa (qui per scoprire a cosa si riferiva).

“Allora, io sono uscito adesso dalla trasmissione. La signora, se così possiamo definirla, Ilary Blasi, non ha avuto il coraggio di tenermi il confronto, mi ha abbassato il microfono. Ma io adesso vi spiego come farò a dire la mia verità senza farmi abbassare il microfono. Perché questo non è diritto di replica. Perché io da una ragazzina di 30 anni che è in tv solo perché ha sposato un calciatore che è capace solo di non dire una parola in italiano ma solo di tirare un calcio al pallone, non mi faccio prendere in giro. E quindi ora cara mia, visto che tu mi hai abbassato il microfono, io dirò la verità come deve essere detta. Preparati, perché adesso scateno l’inferno”.

Non appena la Blasi ha chiuso il collegamento, Corona ha pubblicato delle storie Instagram nelle quali ha avvisato Ilary di stare attenta perché adesso scatenerà l’inferno.

Lo vogliamo dire che questa è la PRIMA VERA COSA INTERESSANTE E TRASH e di questo Grande Fratello Vip?

L’incontro tra Corona e Silvia è stato un mortorio e quando Ilary ha detto ‘Fabrizio esci e fermati davanti alla porta rossa che ti devo parlare‘ sono scattato dal divano…

