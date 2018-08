Fabrizio Corona è arrabbiatissimo per colpa di un articolo che è stato pubblicato da un sito di gossip. Secondo il sito, Nina Moric avrebbe parlato dei problemi di salute gravi di suo figlio Carlos. Fabrizio ha smentito categoricamente la notizia ed ha lanciato un ultimatum:

“Sono inca***to nero oggi ho letto su un sito Kontro Kultura un articolo che dice che mio figlio è gravemente malato. Chiunque si permettesse di scrivere una cosa del genere che non è vera, io non lo querelo, io vado da lui e gli faccio male.

Adesso io lascio 5 minuti perché il sito Kontro Kultura tolga quel cavolo di articolo che ha messo on line o altrimenti prendo e vado da loro direttamente”.