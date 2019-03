Fabrizio Corona è un uomo dalle mille sorprese e proprio ieri – durante un’intervista radiofonica con Turchese Baracchi – ha confessato che vorrebbe fare pace nientepopodimenoche con Barbara d’Urso.

“Vorrei fare pace con Barbara d’Urso. Uno ripensa alle cose che ha fatto e ora sono un una fase di richiesta di pace nei suoi confronti”.

Queste di Fabrizio Corona non sono le prime parole carine dette su Barbara d’Urso, già l’anno scorso in occasione della lite al Grande Fratello Vip con Ilary Blasi le fece un complimento:

“Mi spiace dirlo, ma devo dire una cosa giusta: una grande signora della televisione che fa programmi con grandi ascolti – e non mi vergogno a dirlo, non la nomino mai – è Barbara d’Urso, piaccia o no, è una signora conduttrice, la Blasi no. La signora d’Urso non mi avrebbe mai spento il microfono”.

Barbara in quell’occasione non disse nulla, ma come si comporterà ora se Fabrizio le farà davvero le scuse? Vi ricordo che fra i due ci sono aperte delle cause civili.

Barbara d’Urso e Fabrizio Corona: il motivo della lite

“Io ho fatto la scelta precisa di non parlare di Fabrizio Corona in questi ultimi due anni perché ci sono molte cause civili fra me e lui […] una delle cause che ho in ballo con lui, è perché Corona ha preso la faccia di mio figlio e l’ha sbattuta in prima pagina facendo credere che quello che aveva in mano fosse uno spinello e non una sigaretta. Si è permesso di toccare mio figlio e proprio perché sono mamma non ho potuto accettarlo”.