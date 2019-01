Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono stati insieme, ma come confessato dall’ex re dei paparazzi a Verissimo la loro storia è andata avanti a suon di corna da entrambe le parti.

Come scritto nel libro autobiografico Non Mi Avete Fatto Niente, Fabrizio Corona ha conosciuto Silvia Provvedi in comunità.

“Il magistrato mi ha dato la possibilità di ricevere persone in comunità e qui entra in gioco quella che per sedici anni è stata la mia migliore amica […] lei mi porta una serie di ragazze per farmi riprendere l’attività sessuale che in carcere avevo perso […] mi sono scopa*o una serie di ragazze mie fan […] la maggior parte sono famose, celebrità del piccolo schermo perché hanno partecipato a L’Isola dei Famosi o scrivevano su blog, ragazze che desideravano scopar*i Fabrizio Corona recluso in comunità come se fosse una perversione sessuale”.

Ed è qua che entra in gioco Silvia Provvedi, presentata dall’amica di Corona insieme alla sorella Giulia.

“Tra le ragazze che mi presenta e che cercano in me delle opportunità lavorative ci sono le Donatella […] anche se sono molto piatte propongo alle due ragazze di farsi fotografare per Playboy […] una sera Silvia mi chiede se può dormire da me, accettando commetto un reato perché è vietato avere ospiti dopo un certo orario, ma non me ne frega un caz*o […] così decido di fare ses*o con lei […] da quel momento iniziamo a fare coppia fissa”.

Fabrizio Corona poco dopo l’incontro con Silvia Provvedi ottiene la possibilità di poter rientrare a casa e nonostante la storia con la mora del duo delle Donatella, conosce e porta a letto numerose ragazze famose come Mariana Rodriguez (del Grande Fratello Vip) e Ginevra Rossini (nipote di una delle famiglie più importanti che ci sono in Italia).

La storia con la Provvedi dura ancora un po’ di mesi, ma alla fine Corona decide di cacciarla di casa dopo aver scoperto a sua volta i numerosi amanti di lei. A quel punto Fabrizio si dà alla pazza gioia e incontra altre celebrità: Zoe Cristofoli (modella, ex di Andrea Cerioli), Malena (musa di Rocco Siffredi), Patrizia Bonetti (del Grande Fratello di Barbara d’Urso) ed anche Taylor Mega.