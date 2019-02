Fabrizio Corona, come già sappiamo, sul suo libro autobiografico Non Mi Avete Fatto Niente ha stilato una lunga lista delle sue amanti famose conosciute mentre stava con Silvia Provvedi, fra cui Mariana Rodriguez, Taylor Mega, Patrizia Bonetti, Malena e Zoe Cristofoli.

Se le prime due hanno preferito non commentare, le altre tre – contattate dal settimanale Oggi – hanno preso le distanze e la Bonetti (descritta nel libro come una che ‘bagna le lenzuola’) ha addirittura negato.

“Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con lui – ha dichiarato Patrizia Bonetti a Oggi – e non ho mai condiviso momenti intimi. Siamo usciti spesso insieme e ci siamo sempre divertiti come due maschiacci. Tra noi, mi creda, non è mai scoccata alcuna attrazione fisica”.

Distanze prese anche da Malena:

“Non ho alcuna intenzione di fare pubblicità a questo signore che s’è permesso di usare il mio nome per strumentalizzarlo. Questo individuo ha parlato di me come di un oggetto sessuale da usare all’occorrenza. Ha utilizzato termini diffamatori e lesivi della dignità di una persona. Credo che questo signore non abbia alcun rispetto per il genere femminile. Non prova un’attrazione autentica per le donne perché le considera né più né meno dei pezzi di carne”.

E dall’influencer Zoe:

“Con lui è difficile trovare qualunque tipo di alchimia. Io ho 20 anni, il resto lo deduca lei. Fabrizio ama tanto il suo lavoro. È un grande amatore del suo lavoro, lo confermo! … Io non sono abituata a pentirmi di ciò che faccio perché alla mia età si fa esperienza e si cresce in modo da non ripetere gli stessi errori. E Corona per me è stato null’altro che un errore”.

La Bonetti non è stata la prima a smentire Corona: qualche giorno fa la stessa Silvia Provvedi ha negato di esser andata a letto con Fedez.