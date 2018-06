Fabrizio Corona, intervistato da Corriere TV, ha rilasciato una dichiarazione dolcissima nei confronti di Don Mazzi, appellato come un buffone pietoso e vergognoso che dice solo stron*ate.

“Don Mazzi è pietoso e vergognoso, è un buffone. Non sa neanche di quello che parla, io non sono mai stato in affidamento da lui, non mi ha mai visto. Va in televisione solo per apparire e dice un sacco di stronzate. E’ un buffone che dice soltanto cazzate, è il nulla più assoluto”.