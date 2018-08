Fabrizio Corona non perde mai occasione per mandare frecciatine a Barbara d’Urso, che puntualmente snobba mentre prepara il caffeuccio.

Le ultime risalgono a ieri, via Instagram Stories, con la condivisione di un paio di meme su un libro della d’Urso e sul suo ritorno televisivo con Pomeriggio Cinque.

Barbara, ovviamente, non ha risposto, anche perché – come spiegato in passato – non ama parlare di Corona se non per fatti “prettamente di cronaca”.

Barbara d’Urso e Fabrizio Corona: lei è tutt’ora arrabbiata

“Non amo parlare di quella persona, se non per la cronaca, alla fine in carcere è stato lui non io. Io non devo giustificarmi su niente, sono davvero abituata alla cattiveria di questa gente. Non mi interessa quello che dicono le persone piccole, io amo volare alto. […] Se toccano in qualunque modo un figlio io, io uccido. Quella persona io non la nomino, perché ha fatto del male a mio figlio, quella persona io non la nomino perché ha fatto del male a mio figlio, quindi quella persona per me non esiste sulla faccia della terra, perché mio figlio non si tocca.”