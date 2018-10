Fabrizio Corona è sempre più furioso, ieri sera aveva annunciato che avrebbe scatenato l’inferno e in effetti ha appena dato il via ad una guerra social contro Ilary Blasi.

L’ex re dei paparazzi ha invitato tutti a defolloware il profilo della Blasi (ufficialmente è un account gestito dai fan).

Corona oltre ad aver chiamato la Blasi “caciottara con le smagliature” ha tirato in ballo BARBARA D’URSO.



“Mi hanno cercato fino dalla prima puntata al GF. Prima, seconda, terza, ho detto sempre di no. Ho deciso di andare solo dopo aver visto piangere Silvia. Avevo deciso di non dare peso alle litigate passate con Ilary e a quello che ci siamo detti negli anni. Avevamo fatto un patto di rispetto. Ero venuto con il sorriso. Non volevo assolutamente litigare, perché in questo periodo voglio solo cose belle. Addirittura avevo portato dei fiori. Mi è stato abbassato vergognosamente il microfono per combattere una battaglia personale in una rete pubblica.

A bella, mi hai fatto arrivare a un milione di follower. Poi caciottara te l’avevo detto prima io! A bella caciottara con le smagliature.

Lei ha detto ‘questa è la mia trasmissione e io ti spengo’. Ma siccome il vero potere adesso ce l’hanno i social, io vi invito ad andare sul profilo e scriverle e poi a defollowarla. E non è vero che non lo gestisce lei, lo gestisce lei! Adesso ha più di 500.000 follower, domani deve scendere a 400.000. Cara Ilary nel mondo dell’opinione pubblica non comandi tu, comanda l’opinione pubblica, buona vita caciottara.

Mi spiace dirlo, ma devo dire una cosa giusta. Una grande signora della televisione che fa programmi con grandi ascolti… Non mi vergogno a dirlo, non la nomino mai, Barbara d’Urso, piaccia o no, è una signora conduttrice, la Blasi no. La signora d’Urso non mi avrebbe mai spento il microfono”.