Fabrizio Corona è tornato all’attacco, questa volta se l’è presa con la mamma di Silvia e Giulia Provvedi, che a Mattino 5 l’ha criticato duramente:

“Cara Monica, sono contento che finalmente hai realizzato il tuo sogno di diventare l’opinionista in tv. E sei diventata la prezzemolina della tv italiana. A proposito, dimmi quando è il tuo cachet, così comincio a venderti per le serate in Italia. E te l’avevo sempre detto: “Caz**, ascoltami! Fammi chiamare quelli di Fascino, vedi se riesco a mandarti al Grande Fratello Over che lì potrai essere finalmente quello che sei”. E non utilizzare la vita delle tue figlie, perché la vita delle figlie è la vita delle tue figlie. Aveva ragione Silvia a dirti stai a Modena, perché parli e non conosci le cose, non conosci nessuna delle tue figlie, te lo dico con profondità e sentimento. Ci sarà un motivo se quello che sta con Giulia non ti rivolge la parola. Se tu sei lì, se loro sono lì, se questo caz** di programma parla di me e perché sennò nessuno se lo guarda. Se non parlano di me, a nessuno gliene frega di questo programma. Vuoi smetterla? E allora smettetela di parlare di me. Poi, se tutti i giorni tirate fuori un argomento, tutti i giorni parlate male di me, a me mi girano i c*glioni e vi devo rispondere. Io non ho dubitato di Silvia, ma delle persone intorno a Silvia.”