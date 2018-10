Fabrizio Corona non andrà al Grande Fratello Vip e la colpa potrebbe essere di Ilary Blasi che avrebbe messo un veto per non averlo in studio.

A svelare questo retroscena CHOC è stato l’ex re dei paparazzi su Instagram dove ha accusato la Blasi di non avergli permesso di andare in trasmissione.

“Peccato che Ilary Blasi il diritto di replica non vuole concedermelo, perché si spaventa, mi ha messo un veto pesantissimo, dopo un accordo già trovato. Dovevo essere in trasmissione giovedì prossimo, ma oggi chissà come mai, tutto sospeso. Forse per i due anni di silenzio? O forse è difficile dialogare in diretta con una persona colta, preparata, che legge e studia o forse è più semplice attaccarla, senza far sì che lei si possa difendere. Ilary Blasi io sono qui, sto aspettando solo te”.

Fabrizio Corona poi ha taggato anche Striscia la Notizia e Le Iene per cercare un appoggio.

Ilary Blasi e Fabrizio Corona, da cosa nasce l’astio

Ad Ilary Blasi non sembrerebbe piacere molto Fabrizio Corona e l’astio potrebbe risalire addirittura a circa dieci anni fa, come spiegato nel recente libro di Francesco Totti.

Pare infatti che Corona abbia cercato di vendere a Gente per 50 mila euro delle foto “compromettenti” di Totti e la Vento. Foto che, una volta acquistate da Totti, non sarebbero mai arrivate. “L’evidenza del bluff“, commenta.