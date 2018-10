Ieri sera, durante lo scontro al Grande Fratello Vip fra Fabrizio Corona ed una vendicativa Ilary Blasi, l’ex re dei paparazzi sentendosi attaccato ha rivangato il passato della conduttrice ricordandole cosa ha fatto quando aveva 16 anni, ovvero nel 1997.

“Dei potenti non me ne frega un ca**o perché io non ho bisogno di niente e di nessuno, perché quello che ho vissuto io voi non l’avete vissuto! Perché io quello che dico lo dico col cuore, RICORDATI COSA FACEVI TU A 16 ANNI, RICORDATI COSA FACEVI TU A 16 ANNI!”.