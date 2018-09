Ieri sera durante L’Intervista Fedez ha risposto con un ‘no comment’ alle domande di Maurizio Costanzo su Rovazzi e J Ax. Per questo motivo Fabrizio Corona ha criticato il rapper milanese:

“Sto guardando L’Intervista. Il titolo di questo programma è L’Intervista, vuol dire che se uno va a fare l’intervista, non è che va a fare l’intervista e non fa l’intervista, altrimenti che ca*** fa a fare l’intervista. Tutte queste citazioni queste frasi acculturate, queste parole pseudo difficili imparare a memoria non servono a un caz**. Tutto quello che volevamo sapere era Fedez con Rovazzi, J Ax e Marracash. Sto cavolo di matrimonio, magari qualche novità che ancora non avevamo visto. Tu non vai a fare l’intervista e dici ‘di questo non parlo, di questo no’. Devi dire quello che pensi, hai 27,28, 29 anni, dicci quello che pensi, altrimenti stai a casa”.

Sapete che a differenza di molti colleghi, io non riesco proprio ad essere imparziale sul mio blog, devo dire sempre quello che penso (e questo spesso mi porta guai) e proprio per questo motivo non posso dare torto a Fabrizio. Ieri Federico mi è sembrato trattenuto e non solo perché non ha voluto rispondere ad alcune domande.

In ogni caso io e Corona non siamo gli unici ad esserci sintonizzati su Canale 5 per sapere della faida con Rovazzi e J Ax…

Ancora nessun tea sulla questione Fedez vs Jax/Rovazzi#Lintervista pic.twitter.com/JAdX83Kpfm — fabiana (@sembracarnevale) 17 settembre 2018

Perchè Fedez Rovazzi e Jax hanno litigato? Io voglio saperlo! #Lintervista — SilviRamuns (@SilviRamuns) 17 settembre 2018

Fedez non si esprime sui rapporti finiti con ax e rovazzi

Fede noi volevamo sapereee #Lintervista — Maria (@ciaoamoroso) 17 settembre 2018

#LIntervista

Io ho aspettato una settimana per sapere da Fedez cosa era successo con Rovazzi e J-AX e lui se ne esce con “preferisco non parlare” — Gorda💕 (@ehiaguilera) 17 settembre 2018

Fedez va da Costanzo ma poi non vuole parlare di J-Ax,Rovazzi e Marracash se ne stava a casa 😬 #lintervista — Zeus (@ZeusMega) 17 settembre 2018

Fedez a #lintervista ha parlato di tutto tranne le cose veramente interessanti: cosa è successo con J-Ax e Rovazzi e se gli hanno fatto gli auguri per il matrimonio, la storia del litigio con Marracash, di Giulia Valentina, di che fine abbia fatto la sua ex bionda di 15 anni fa — Giaele (@riahngel) 17 settembre 2018

Io vorrei tanto sapere della questione fedez Rovazzi e j-ax ma alla fine spero solo che si ritrovino ❤️ #LIntervista — neverajoy🙄 (@mainagioia83) 17 settembre 2018

Fedez però allora:

E Giulia Valentina no

E Rovazzi no

E J-Ax no,

Allora parlamo solo di quello che già sappiamo e tutti a casa.#LIntervista — Nicoletta; (@bringmearthur) 17 settembre 2018

NO FEDEZ che cattiveria per noi amanti dei gossip e del trash, io voglio sapere di Rovazzi e J-ax #lintervista pic.twitter.com/CRF8QBZlEc — Ange (@twoghostays) 17 settembre 2018