Dopo averla stuzzicata qualche mese fa usando uno screen di Bitchy F, Fabrizio Corona ieri è tornato a lanciare una frecciatina a Barbara d’Urso.

Chi si aspetta una catfight rimarrà deluso, sembra infatti che la Santa di Cologno non voglia più parlare di Fabrizio.

“Io ho fatto la scelta precisa di non parlare di Fabrizio Corona in questi ultimi due anni perché ci sono molte cause civili fra me e lui […] una delle cause che ho in ballo con lui, è perché Corona ha preso la faccia di mio figlio e l’ha sbattuta in prima pagina facendo credere che quello che aveva in mano fosse uno spinello e non una sigaretta. Si è permesso di toccare mio figlio e proprio perché sono mamma non ho potuto accettarlo”.

Lo scorso maggio a Domenica Live, Barbara d’Urso è tornata a prendere le distanze da Corona.

“Non amo parlare di quella persona, se non per la cronaca, alla fine in carcere è stato lui non io. Io non devo giustificarmi su niente, sono davvero abituata alla cattiveria di questa gente. Non mi interessa quello che dicono le persone piccole, io amo volare alto. […] Se toccano in qualunque modo un figlio io, io uccido. Quella persona io non la nomino, perché ha fatto del male a mio figlio, quella persona io non la nomino perché ha fatto del male a mio figlio, quindi quella persona per me non esiste sulla faccia della terra, perché mio figlio non si tocca.”