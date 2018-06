Sul web si è parlato molto dei ritocchi estetici di Fabrizio Corona e lui nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Gente ha fatto il punto della situazione.

“Faccio ricorso alla medicina estetica, non c’è nulla di male. Ho iniziato una decina di anni fa, ancora prima che comparissero le rughe. Si fa così, prevenzione. Ora ho imparato a riconoscere quello di cui ho bisogno.

Non temo il tempo che passa, ma il mio lavoro richiede una costante freschezza. Io vivo d’immagine. Non penso nemmeno che questi trattamenti siano riservati al genere femminile. Io sono un maschio alfa, deciso, determinato, sicuro di sé. Oggi la parità tra uomini e donne è totale anche in questo campo.”