Fabrizio Corona, dopo settimane di tira e molla, ha deciso di accettare la proposta degli autori ed andare al Grande Fratello Vip per un confronto face to face con l’ex fidanzata, Silvia Provvedi.

L’ex re dei paparazzi, secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, si intascherebbe 40 mila euro.

“Sembra che per portare a casa questo ‘colpaccio’, la produzione abbia messo sul piatto un’allettante proposta a 4 zeri. Ci risulta, ma ci auguriamo vivamente di sbagliarci, che per Corona sia pronto un assegno di 40.000 euro per prendere parte alla puntata di giovedì prossimo”.