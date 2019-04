Fabrizia e Francesca De Andrè lunedì sera entreranno al Grande Fratello di Barbara d’Urso in qualità di unico concorrente e secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, il padre Cristiano De Andrè le avrebbe diffidate. Una diffida alle figlie che impedirebbe loro di diffamarlo all’interno della casa di Cinecittà.

Come si comporteranno? Eviteranno di parlare del padre o il Grande Fratello 16 si sposterà in tribunale?

Vi ricordo che se per Fabrizia questo è un vero e proprio debutto in un reality show, sua sorella Francesca ha già partecipato anni fa ad un’edizione de L’Isola dei Famosi di Simona Ventura.

Oltre loro lunedì entrerà in casa anche Alberico Lemme.

Noi stiamo amando tutto questo: Malgioglio VS Lemme. #GF16 pic.twitter.com/Gs1RhPuCrT — Grande Fratello (@GrandeFratello) 8 aprile 2019

Grande Fratello 16, il cast

Ambra Lombardo

Audrey Chabloz

Cristian Imparato

Daniele Dal Moro

Enrico Contarin

Erica Piamonte

Gaetano Arena

Gennaro Lillio

Gianmarco Onestini

Ivana Icardi

Jessica Mazzoli

Kikò Nalli

Martina Nasoni

Michael Terlizzi

Mila Suarez

Serena Rutelli

Valentina Vignali