Fabri Fibra, Il tempo vola: la data di uscita e i dettagli sulla raccolta dei maggiori successi del rapper marchigiano.

Il meglio di Fabri Fibra in un box unico. Dopo gli indizi lanciati negli scorsi giorni, il rapper marchigiano ha ufficializzato l’arrivo di un best of dedicato alla sua carriera.

S’intitola Il tempo vola (2002-2020) ed è in uscita per la Universal Music in diverse versioni.

Fabri Fibra, Il tempo vola: la data di uscita

Per la nuova raccolta di Fibra non bisognerà aspettare molto. Il best of è infatti in uscita il 25 ottobre in versione sia fisica che digitale. La tracklist non è stata ancora ufficializzata, ma al suo interno ci saranno ovviamente molti dei brani più famosi del rapper, da quelli degli inizi ai successi più recenti.

E non mancheranno inediti e rarità. Per quanto riguarda le versioni, sarà disponibile una standard, composta da 3 CD, e una Special Deluxe Box con l’intera raccolta, una magliera taglia L, una VHS con il video di Applausi per Fibra e una musicassetta con alcune outtakes finora mai pubblicate, oltre al CD live Squallor.

Questo l’annuncio di Fabri Fibra su Instagram:

La carriera di Fabri Fibra

Rapper di grandissimo talento, Fibra è stato una figura fondamentale nella storia dell’hip hop italiano. Probabilmente è stato lui ad aprire veramente le porte del mainstream, anzi a sfondarle, diventando di forza una rapstar, la prima rapstar italiana.

Nato come personaggio legato a un certo immaginario dell’hip hop rilegato all’underground, è esploso come fenomeno mediatico dal suo terzo album, il primo per una major, Tradimento. Un disco fondamentale che, trascinato dalla hit Applausi per Fibra, ha fatto sì che il rap entrasse prepotentemente in classifica, con i risultati che ancora oggi possiamo vedere.

Anche per questo motivo un best of della sua carriera è particolarmente rilevante. Si tratta di uno spaccato fondamentale nella storia del nostro hip hop, imperdibile per chi di Fibra è un idolatrante fan e per chi invece si è avvicinato al rap più recentemente e abbia voglia di conoscere meglio uno dei talenti più importanti di questo genere.