Fabio Rovazzi, J-Ax e Loredana Bertè, Senza pensieri: il nuovo singolo dello youtuber più famoso d’Italia, un ennesimo tormentone dell’estate 2019.

“Tra nove giorni inizia ufficialmente l’estate. Senza pensieri“. Con questo messaggio che sembra una minaccia Fabio Rovazzi annuncia l’arrivo del suo tormentone estivo per questo 2019.

Perché se è vero che non è estate senza Baby K e Giusy Ferreri, ormai anche con lo youtuber abbiamo preso una certa confidenza. Così, dopo Andiamo a comandare e Faccio quello che voglio, stavolta è il momento di stare… Senza pensieri.

Fabio Rovazzi con J-Ax e Loredana Bertè: Senza pensieri

La data da segnare con un circoletto rosso è il 10 luglio 2019. Senza pensieri sarà quasi certamente fin da subito accompagnata da un videoclip girato e creato dallo stesso Rovazzi, che di professione alla fine fa proprio il videomaker.

E stavolta al suo fianco ci sono due volti che a quest’estate 2019 hanno già contribuito con un singolo ciascuno. Stiamo parlando di Loredana Bertè, in heavy rotation con Tequila e San Miguel, e J-Ax, che ha lanciato l’irresistibile Ostia Lido.

Fabio Rovazzi

Il nuovo tormentone di Rovazzi

Rovazzi più J-Ax più Loredana: un trio così non può che raggiungere rapidamente i vertici delle classifiche italiane. Per il momento il buon Fabio non ci ha fornito ulteriori indizi su questa hit che punta a privarci di ogni pensiero, semmai ne avessimo avuti nella stagione in cui tutti siamo ‘costretti’ a rilassarci e a pensare solo al mare, alle spiagge e al massimo a qualche flirt da non prendere troppo sul serio.

E allora attendiamo con ansia l’uscita di questa nuovo tormentone. Chissà se l’arrivare così tardi rispetto alla concorrenza sarà un bene o un male… Quel che è certo è che mai come in questo 2019 la bagarre per il titolo di canzone dell’estate è più agguerrita che mai.

Di seguito il post con l’annuncio di Rovazzi: