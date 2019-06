Fabio Rovazzi, dopo aver archiviato la sua relazione con la bellissima Karina Bezhenar, si è fidanzato con un’altra bella ragazza: la youtuber Karen Casiraghi.

Come prevedibile la nuova storia di Rovazzi è stata presa di mira dagli haters che hanno accusato la Casiraghi di stare con lui solo per soldi e per il viaggio che hanno fatto insieme ai Caraibi.

«Con Karen ci conosciamo da tempo – ha confessato Fabio Rovazzi al settimanale Chi di Alfonso Signorini – il primo incontro è avvenuto a Milano ad una premiere cinematografica, non c’è mai stato nulla perché entrambi eravamo fidanzati. C’era solo una bella simpatia. Quando ci siamo ritrovati single è scattato subito qualcosa di bello. Oggi ci godiamo il nostro primo viaggio insieme».

A chi invece li ha accusati di vivere in una relazione basata sul business, Fabio e Karen hanno risposto in maniera ironica così: