Fabio Rovazzi e Loredana Bertè insieme per un nuovo singolo estivo: tutti i dettagli sulla prossima uscita dello youtuber più famoso d’Italia.

Non c’è estate senza Fabio Rovazzi. Mancava solo lui all’appello in questo 2019, ma a quanto pare anche lo youtuber più famoso d’Italia è pronto a lanciarsi nella mischia dei tormentoni con una nuova hit estiva.

Della sua nuova canzone non si sa ancora molto. O meglio, non si sa nulla, se non che dovrebbe vedere al suo fianco un’altra delle regine dell’estate, Loredana Bertè, già in rotazione radiofonica con Tequila e San Miguel.

Fabio Rovazzi e Loredana Bertè: nuovo singolo insieme

Reduci da una stagione di estiva, quella 2018, di grande successo per entrambi (Loredana protagonista con i Boomdabash della hit Non ti dico no, Rovazzi invece del tormentone Faccio quello che voglio), pare che stavolta abbiano deciso di unire le forze per sbaragliare una concorrenza mai come in questo 2019 agguerrita.

Stando a quanto riferito da Tv Sorrisi e canzoni, il singolo dovrebbe uscire nei primi giorni di luglio, e i due artisti starebbero già girando il nuovo video a Milano. Ovviamente, un video firmato con la consueta ironia dell youtuber, pronto a tuffarsi in questa nuova sfida con l’entusiasmo di sempre.

In attesa di scoprire qualcosa in più sul novo singolo, ci riascoltiamo Faccio quello che voglio:

La love story di Rovazzi con Kokeshi

Da una donna con i capelli blu a una ragazza con i capelli blu il passo è breve. Rovazzi è balzato alle cronache (rosa) delle ultime settimane per aver iniziato una relazione d’amore con la youtuber Kokeshi, personaggio molto famoso nel mondo del web, ma ancora più o meno ignoto per il pubblico tele-dipendente.

Ormai i due sembrano inseparabili e, tra foto in vacanza e altre più ‘professionali’ i loro account sono pieni di tanto tanto amore. A questo punto non ci sorprenderebbe se nel nuovo video di Rovazzi trovasse spazio anche lei, magari affiancata proprio alla grande Bertè. Staremo a vedere.