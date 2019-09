“E’ stato un anno difficile”. Fabio Fazio si appresta a ripartire con ‘Che tempo che fa’. Il programma, dopo 2 anni su Raiuno, va in onda su Raidue. Si apre una nuova fase dopo una stagione complessa, caratterizzata anche dagli oltre “100 attacchi” portati da Matteo Salvini. “Insulti per strada? Solo uno, il miracolo è quello. Ho una vita normalissima, i figli a scuola, al lavoro in bicicletta… C’è stata una sensazione di grande simpatia da parte del paese reale. Senza fare speculazioni noiose, ho imparato molto in quest’ultimo anno. Sono in Rai da 36 anni, è stata una bella lezione”, dice Fazio a Circo Massimo su Radio Capital.

