In Spagna, come già sappiamo, le puntate settimanali di Supervivientes sono ben tre e se un paio di giorni fa abbiamo assistito al ritiro forzato di Violeta Mangrinan, ieri sera abbiamo rischiato di perdere anche Fabio Colloricchio, dato che durante una prova ricompensa si è ferito ad una spalla.

Il fattaccio è successo in occasione della prova ricompensa. Il gruppo dei naufraghi doveva infatti far scorrere una enorme ruota di legno, ma poco dopo – forse perché stremati da due mesi di fame – hanno perso l’equilibrio e la ruota è caduta addosso a Colloricchio, causandogli la lussazione della spalla.

I medici fortunatamente gli hanno risistemato l’articolazione dandogli come supporto una fasciatura, ma sarà ugualmente costretto a lasciare l’Isola per fare dei raggi.

Il karma di Nicole Mazzocato.

📽️ Fabio se disloca el hombro y Colate se lesiona la costilla en la prueba #SVGala9 https://t.co/9tvLfV8ANX — Supervivientes (@Supervivientes) 20 giugno 2019

