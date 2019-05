Lo scorso aprile Fabio Colloricchio è naufragato in Honduras nel cast di Supervivientes, versione spagnola della nostrana Isola dei Famosi, e subito ha attirato le attenzioni di Violeta Mangriñan, ultima tronista di Uomini e Donne iberico.

Violeta è partita per l’Honduras da fidanzata, ma dopo aver conosciuto Fabio Colloricchio ha deciso di lasciare il suo compagno in diretta televisiva e di buttarsi fra le braccia (letteralmente) del bell’italiano.

E quando dico LETTERALMENTE, intendo proprio LETTERALMENTE: la ragazza si è gettata fra le braccia aperte di Fabio e stretti in un abbraccio si sono uniti in un rapporto d’amore consenziente davanti alla telecamera ed ad un paio di granchi attoniti.

Il video dell’amplesso d’amore (con tanto di rumori molesti, vi consiglio di abbassare l’audio del vostro dispositivo) .potete vederlo su BitchyX premendo qua.

L’amore fra Fabio e Violeta è stato immediato ed i media spagnoli hanno messo a paragone la Magnrignan con la Mazzocato. Lo stesso conduttore di Supervivientes ha sottolineato come le due si somiglino molto scatenando ovviamente i commenti degli utenti del web, che hanno preso d’assalto il profilo Instagram dell’italiana che ha così risposto:

“Le persone devono brillare di luce propria e non denigrare gli altri per elevarsi. I paragoni non vanno fatti perché sono poco intelligenti e immaturi”.