Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono lasciati, è ufficiale.

La coppia nata a Uomini e Donne si è detta addio di comune accordo, a distanza di venti giorni dall’incidente sulla neve che ha visto il tronista finire in ospedale.

Ad annunciare l’addio definitivo è stato Fabio su Instagram:

“Ci tengo a fare queste Instagram Stories perché voi avete visto nascere la mia storia con Nicole, e in questi giorni ci continuate a chiedere perché non postiamo foto insieme e perché siamo così distanti. Dal momento che voi avete seguito tutta la nostra storia e avete anche tifato per noi, è giusto che voi sappiate che tra noi è finita. La decisione l’abbiamo presa insieme per il bene di tutti e due perché eravamo in un momento della nostra vita in cui dovevamo capire che cosa volevamo davvero e per farlo avevamo assolutamente bisogno di allontanarci. Speriamo che voi capiate la nostra scelta e che possiate rispettarla”.