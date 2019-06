Fabio Colloricchio a Supervivientes ha trovato un nuovo amore, Violeta Mangrinan, ma nonostante questa nuova passione continua a parlare (male) della sua ex fidanzata Nicole Mazzocato, che ha pure rifiutato di partire per l’Honduras pur di non alimentare ulteriormente il fuoco (pazzia, vogliamo il trash!).

Come mostrato nell’ultimo daytime de L’Isola dei Famosi spagnola (e riportato fedelmente da IsaeChia.it), Fabio Colloricchio ha confessato a Violeta Mangrinan alcuni dettagli intimi della sua storia con Nicole, umiliandola.

Fabio ha infatti confessato che fra i due non c’era abbastanza passione e intesa intima, o quantomeno non quanto avrebbe voluto. Queste le sue parole:

“Había fuego, pero yo quería más fuego del que había” / “C’era passione, ma volevo più passione di quanta ce ne fosse”.

Insomma, in soldoni Nicole sarebbe stata poco generosa con lui.

Dichiarazioni che si vanno a sommare a quanto detto in passato sul suo aspetto fisico:

“Nicole perde molto acqua e sapone, non è bella come quando si trucca. Violeta è molto più bella di Nicole“.

La Mazzocato ha così risposto su Instagram: