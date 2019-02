Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato si sono lasciati la scorsa settimana e ieri l’ex tronista era in compagnia di un’altra ragazza.

Fabio ha passato una serata con Ana Yanirsa (ex fidanzata di Irama, nota per aver scatenato una polemica quando il cantante si è messo insieme a Giulia De Lellis).

Molti follower della Mazzoccato le hanno fatto notare l’incontra tra il suo ex e la ballerina e lei ha reagito in maniera tranquilla:

“Grazie per le segnalazioni, ma la mia vita fortunatamente è altro ora. Grazie a tutte. Ognuno è libero di fare quello che vuole”.

Buon per lei, io avrei reagito diversamente…



E niente raga Fabio Colloricchio dopo la rottura fresca fresca con Nicole Mazzocato già si sta consolando con la ballerina di nera.#uominiedonne pic.twitter.com/B9PYd0nCzi — 🌋💙 (@partenopea_1926) 4 febbraio 2019

