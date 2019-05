I morsi della fame ed il caldo devono aver davvero dato alla testa a Fabio Colloricchio che durante la sua partecipazione a Supervivientes ha più volte attaccato gratuitamente Nicole Mazzocato, nonostante si siano lasciati (teoricamente!) in buoni rapporti.

Fabione (a giudicare dai racconti post-accoppiata di Violeta Mangrinan è ONE in tutti i sensi), nei giorni scorsi ha etichettato gli anni passati con Nicole Mazzocato come “un inferno” e proprio ieri ha confermato di aver passato “una relazione tempestosa, un brutto momento”.

Si è anche lasciato andare a commenti estetici come “Nicole perde molto acqua e sapone, non è bella come quando si trucca” e di paragone “Violeta è molto più bella di Nicole“.

Insomma…



ha comunque voluto rispondere con un video:

Nel dubbio, considerando quanto trash ci sta regalando Fabio Colloricchio con Violeta Mangrinan in Spagna, spero che lui le faccia un rapido corso d’italiano che li voglio entrambi nella seconda edizione di Temptation Island Vip.