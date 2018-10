Fabio Basile, un ragazzo dalle qualità nascoste (ma forse nemmeno troppo nascoste). La Gialappa’s Band nell’ultima puntata di Mai Dire Grande Fratello Vip ha mandato in onda le immagini del judoka che mostra una sua qualità e lascia senza parole la Marchesa D’Aragona, Giulia Provvedi e Benedetta Mazza.

Anche Francesco Monte ha notato certi dettagli ed ha anche spiegato a Daniela Del Secco D’Aragona quello che succede a Basile appena sveglio.

“Ragazzi ma io non sono… forse me ne devo andare. – ha detto la Marchesa – Non fate gesti, non voglio neanche vedere certe cose. Questo è un linguaggio cameratesco! Volete ingrezzirmi? No, adorati non ci riuscirete mai. Mamma le mie nobile orecchie che devono sentire.”