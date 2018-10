Fabio Basile in queste settimane sta dando il meglio di sé fra docce ed allenamenti [se volete recuperare tutte le sue immagini più calde correte su BitchyX.it] e proprio ieri è stato vittima di un incidente imbarazzante.

Nel tardo pomeriggio Benedetta Mazza si è proposta di fare un massaggio al suo viso, ma Fabio ha inizialmente rifiutato a causa della possibile reazione che il suo corpo avrebbe potuto avere al tocco femminile.

Poco dopo il judoka si è lasciato convincere e si è fatto massaggiare dalla Mazza, ma – per evitare che si vedesse la sua (di mazza) – ha deciso di mettersi un cuscino là sopra.

Insomma, nonostante il comunicato del Grande Fratello Vip che ha spiegato ai ragazzi le modalità più sicure per “svuotarsi”, Fabio Basile sembrerebbe essere ancora pieno come Arianna David a L’Isola dei Famosi.



Fabio Basile incidente imbarazzante al Grande Fratello Vip – il video

Benedetta con chi ce l’ha?Ma poi per un massaggio al viso cosa? 🙈🙊🙉 #gfvip pic.twitter.com/OfX7iJzKN6 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) 12 ottobre 2018