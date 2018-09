Fabio Basile e Enrico Silvestrin ieri notte prima di andare a letto si sono imbattuti in alcuni discorsi “per soli uomini” e lo speaker di MTV ha dichiarato: “Prima di entrare al Grande Fratello Vip mi ero posto il problema ‘Dove lo faccio?’ perché fuori casa resisto senza toccarmi per massimo quattro giorni e qua dentro tre mesi sono tanti. Avevo pensato al bagno, ma ora lo escludo: c’è un bagno soltanto e se lasci questo fuori [il microfono, ndr] è una confessione di reato. C’è anche un elemento che io nn avevo calcolato: c’è la GoPro [la telecamera, ndr] montata sopra quindi escludo a priori di poter espletare in nessun posto qua dentro“.

Anche Fabio Basile è dello stesso parere, ma come spiegato dal judoka, c’è un altro posto in casa dove poter “far da sé” senza esser visti, ma ha preferito non dirlo per vergogna.

A questo punto è intervenuta Benedetta Mazza: “Ragazzi sotto le coperte! Piegate le gambe e non vi vede nessuno!” – “Sì – ha sbottato Silvestrin – ma io ho Maurizio Battista accanto nel letto come faccio?” – “E che devo fartela io?” ha ironizzato il comico.

Occhi aperti b!tches: i ragazzi nella Casa stanno tutti per scoppiare.