Il rapporto fra Paola Caruso e Fabiana Britto non è mai stato idilliaco, anzi: durante una puntata di Pomeriggio Cinque le due sono quasi arrivate alle mani con la Caruso che ha dato della “grassa mongolo*de” alla brasiliana con tanto di minaccia velata “qua dentro non ci metti più piede“.

Paola e Fabiana si sono poi chiarite (fingendo?) da Barbara d’Urso ed ora, con una gravidanza difficile da portare avanti, la Britto ha deciso di non infierire sulla sua acerrima nemica, non risparmiandosi però una frecciatina: “Le consiglio di smussare il suo modo di fare, perché, con quel caratterino che si ritrova, non credo sia facile per nessuno starle accanto!”

Fabiana Britto su Paola Caruso

“In passato sono stata criticata e offesa da Paola Caruso per il mio fisico curvy – ha dichiarato la Britto ai microfoni di RadioChat.it – però a quanto pare, piace molto agli uomini visto i risultati che sto ottenendo; in merito alla situazione che Paola sta vivendo, da donna, posso soltanto dimostrarle una forte solidarietà femminile perché è davvero triste e ingiusto essere abbandonati durante una gravidanza. Le auguro di godersi appieno la sua maternità“.