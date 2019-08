Valeria Marini su Instagram è molto attiva, commenta i post dei suoi colleghi, guarda le storie (no, non sono BOT) e risponde a moltissimi commenti che riceve, da saluti a richieste particolari. Per questo motivo non le è sfuggito neanche il – triste – commento di tale @Mattia_Prvd che sotto una sua foto provocante le ha ricordato di non essere una madre.

“Ma ti vuoi coprire che sei una mamma…ah no!“. Valeria Marini, prima ha replicato: “È una battuta infelice“. Poi ha aggiunto: “Le parole hanno un peso e scherzare sul non essere mamma è meschino“.

La maternità è infatti un tasto dolente della vita stellare di Queen Valery e più volte ha candidamente confessato di voler diventare mamma, per questo motivo quel commento triste e sterile l’ha ferita.

Intervistata da Chi mesi fa, Valeria aveva infatti ammesso di aver aperto le porte anche all’adozione:

“Ci penso sempre, è il sogno più grande che mi manca da realizzare. Mi piacerebbe anche adottare un bambino ma dovrei avere un marito o un uomo accanto, perché da single è più difficile. Ma per un figlio smetterei di fare la vita che faccio: frenetica e incentrata sul lavoro”.

Valery così contro l’utente polemico