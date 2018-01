– Clamorosa eliminazione dell’Arsenal, campione in carica e vincitore di 3 delle ultime 4 edizioni, in Coppa d’Inghilterra. I Gunners si sono fatti sorprendere dal Nottingham Forest, squadra di Championship, che si è imposto per 4-2. L’eroe della serata per i padroni di casa è stato il terzino destro Lichaj che per due volte ha portato i suoi in vantaggio dopo che Mertesacker aveva rimesso le cose a posto realizzando la rete del momentaneo 1-1. La partita è sembrata chiusa dopo il rigore del 3-1 siglato da Brereton ma un errore del portiere di casa Smith, che non ha trattenuto un pallone in uscita, ha consentito a Welbeck di riaprire i giochi al 79′. A chiudere definitivamente i conti ha pensato Dowell che ha trasformato un secondo rigore concesso dall’arbitro per un dubbio fallo di Debuchy su Traoré. Un rigore, tra l’altro, che si sarebbe dovuto ripetere visto che Dowell l’ha segnato con un doppio tocco in scivolata. Né guardalinee né il direttore di gara, però, si sono accorti dell’irregolarità. L’eliminazione potrebbe, a questo punto, aumentare i dubbi di Wenger che, malgrado abbia da poco rinnovato il contratto fino al 2019, potrebbe decidere di lasciare la panchina a Mikel Arteta, individuato dallo stesso tecnico francese come suo futuro sostituto visto il buon lavoro condotto nello staff tecnico di Guardiola al Manchester City. Lo spagnolo, 35 anni, ha giocato con i Gunners dal 2011 al 2016.

FUORI ANCHE IL LEEDS, AVANZA IL TOTTENHAM – L’altra impresa di giornata l’ha messa a segno il Newport County, club di League Two (quarta divisione) che ha eliminato il Leeds United (Championship), vincendo 2-1. Ospiti in vantaggio dopo 9′ con Gaetano Berardi. Il pareggio è arrivato al 76′ con un’autorete di Shaugnessy. Poi quando le squadre sembrano avviarsi verso il replay è stato McCoulsky a regalare al Newport il passaggio del turno. Il Leeds è la terza squadra eliminata dai gallesi in questa edizione della FA Cup dopo Walsall e Cambridge United. Lo Shrewsbury Town (League One) è riuscito a portare il West Ham al replay bloccatndolo sullo 0-0. Il Tottenha, prossimo avversario della Juve in Champions League, ha invece dovuto penare un’ora prima di piegare (3-0) la resistenza del Wimbledon (League One). Decisivo Kane che ha messo a segno una doppietta in 2′ (63′ e 65′). Il sigillo finale è stato apposto da Vertonghen.