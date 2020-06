– Saranno semifinali di FA Cup dal sangue nobile quelle dell’edizione 2019-20. Dopo il Manchester United, strappano il pass anche Arsenal, Chelsea e Manchester City, anche se non senza fatica. I Gunners hanno superato di misura lo Sheffield United, grazie al gol decisivo di Dani Ceballos al 91′: lo Sheffield aveva impattato quattro minuti prima con McGoldrick dopo il vantaggio siglato da Pépé su calcio di rigore nel primo tempo. Successo di misura anche per il Chelsea, che si libera di un ostacolo durissimo come il Leicester: il match-winner è Ross Barkley, a segno a metà della ripresa.

Supplementari sfiorati dai padroni di casa, che per poco non pareggiano con Soyuncu nel finale: provvidenziale un intervento di Azpilicueta. L’ultima in ordine di tempo a raggiungere la qualificazione per le semifinali è la formazione di Pep Guardiola: il Manchester City supera 0-2 il Newcastle grazie a un gol per tempo: apre De Bruyne su calcio di rigore, raddoppia Sterling nella ripresa. Sono già noti gli accoppiamenti per le semifinali: il Manchester United affronterà il Chelsea mentre all’Arsenal tocca il Manchester City.