Cummings riprende il Liverpool

– Passano agli ottavi di finale di FA Cup senza problemi il Manchester City e lo United che piegano rispettivamente 4-0 il Fulham e 6-0 il Tranmere. Inciampa invece il Liverpool sul campo del Shrewsbury Town, squadra di terza divisione: in vantaggio di due gol, i Reds hanno subito la rimonta fino al 2-2 e ora dovranno disputare il replay a campi invertiti per provare a passare il turno.

Impresa del Shrewsbury Town, squadra di League One, l’equivalente della nostra Serie C. I ragazzi di Ricketts bloccano sul 2-2 il Liverpool costringendo la dominatrice assoluta di Premier League al replay. Sembrava tutto facile per i Reds con il doppio vantaggio firmato da Jones al 15′ e da un autogol di Love al 46′. Ma nel secondo tempo arriva la riscossa dei padroni di casa che vengono trascinati da Cummings, autore di una doppietta: su rigore al 65′ e quindi al 75′.

Poker del City al Fulham

Il Manchester City ha vinto 4-0 all’Etihad contro il Fulham, squadra di Championship. Partita subito in discesa per la squadra di Guardiola, vista l’espulsione diretta di Ream dopo 6′, per fallo su Gabriel Jesus. Gundogan ha segnato il conseguente penalty e ha portato i suoi in vantaggio. Dieci minuti dopo Bernardo Silva ha firmato il raddoppio. Nella ripresa la doppietta di Gabriel Jesus ha chiuso i conti.

United a valanga sul Tranmere

Il Manchester United ha vinto senza problemi per 6-0 sul campo del Tranmere Rovers, squadra di League One. I “Red Devils” chiudono il discorso già nei primi 15′ con i gol di Maguire, Dalot e Lindgard. Poi, prima dell’intervallo, Jones e Martial portano sul 5-0 il risultato. Nella ripresa c’è spazio anche per Greenwood, che segna su rigore il definitivo 6-0 per gli ospiti.

I risultati del quarto turno

Questi tutti i risultati: Queens Park Rangers – Sheffield Wednesday 1-2, Northampton Town – Derby County 0-0, Brentford – Leicester 0-1, Reading – Cardiff City 1-1, West Ham – West Bromwich 0-1, Burnley – Norwich City 1-2, Coventry – Birmingham City 0-0, Millwall – Sheffield United 0-2, Newcastle – Oxford 0-0, Portsmouth – Barnsley 4-2, Southampton – Tottenham 1-1, Hull City – Chelsea 1-2, Fulham – Manchester City 0-4, Tranmere Rovers – Manchester United 0-6, Shrewsbury Town – Liverpool 2-2. Lunedì alle 21 si gioca Bournemouth – Arsenal.