Il Festival di Sanremo 2020 sarà ricordato per le belle canzoni, per il trash, per le polemiche sulle donne, per i look di Achille Lauro, per il twerk della Lamborghini, per i baci sul palco, per lo scaz*o fra Fiorello e Ferro, per Morgan che offende Bugo e per Pelù che scippa una donna del pubblico, ma ora alla lunga lista si aggiunge anche una bella querela.

A dare mandato ai propri legali di agire contro la Rai è stata Teresa De Santis, l’ex direttrice di Rai Uno che ha di fatto realizzato il Festival di Sanremo che abbiamo visto.

“La dottoressa De Santis ha dato mandato per rappresentarla contro l’azienda per la rimozione avvenuta senza alcuna motivazione e a pochi giorni dall’inizio del festival di Sanremo da lei realizzato che sta ottenendo ascolti record“

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, infatti, Teresa De Santis è stata allontanata dalla direzione di Rai Uno e questo l’ha fatta molto arrabbiare.

Ecco cosa ha scritto AdnKronos:

La causa dell’ex direttore di Rai1 Teresa De Santis nei confronti della Rai è stata avviata e la lettera degli avvocati dovrebbe arrivare in Viale Mazzini tra martedì e mercoledì prossimi. A quanto apprende l’Adnkronos, infatti, ad assistere legalmente la De Santis, oltre allo studio D’Amati, c’è anche un pool di consulenti. L’ex direttrice di Rai1 chiede di essere tutelata nelle sedi competenti per la sua rimozione dall’incarico proprio alla vigilia del Festival che lei stessa ha ideato e che ha ottenuto ascolti record.

E ancora:

“Secondo fonti vicine all’ex direttrice, la De Santis non avrebbe seguito il Festival attraverso la diretta televisiva su Rai1 ma, “conoscendolo a menadito in quanto da lei stessa messo in piedi”, si sarebbe “divertita a seguirlo nella sua formula più moderna attraverso il download su Rai Play e You Tube e attraverso gli spezzoni video che le venivano mandati”.”

La De Santis che guarda Sanremo su YouTube pur di non dare una soddisfazione agli inserzionisti di Rai Uno genio del male.