Fa benzina in Autogrill e dimentica la moglie

Foto di repertorio (Fotogramma)

In viaggio per andare a trovare dei parenti, si erano fermati in un Autogrill sulla Roma-L’Aquila. Mentre il marito faceva benzina, la moglie ne aveva approfittato per andare al bagno. Ma quando è tornata all’area di servizio, lui era già ripartito si legge su ‘Il Messaggero’. E solo quando la moglie lo ha chiamato al telefono, l’80enne si è accorto di quanto accaduto.

“Ma dove sei?”, le ha chiesto il marito. E in quel momento l’anziano ha capito cosa fosse successo: è uscito dall’autostrada ed è tornato a prendere la consorte.