Spettacolare incidente tra Nikita Mazepin e Nobuharu Matsushita nel corso del Gp di Russia di F2 a Sochi. Per fortuna i due piloti sono usciti senza fratture e nessun serio danno dal pauroso incidente avvenuto dopo tre curve dal via. Una vera e propria carambola causata dal contatto fortuito tra Jack Aitken, che partiva dalla seconda piazza, e il russo Mazepin, scontratisi nel momento in cui entrambi i piloti rientravano in pista dopo aver tagliato la curva perché finiti lunghi al momento della frenata. Il contatto tra l’anteriore destro di Aitken e il posteriore sinistro di Mazepin sbilancia il russo che perde il controllo della monoposto e finisce per travolgere e scaraventare contro il muretto l’incolpevole Matsushita, che sopraggiungeva alla sua destra. La gara è stata vinta da Luca Ghiotto, che conquista in Russia la terza vittoria della sua stagione, dopo quella in gara-2 in Bahrain e gara-1 a Silverstone.

