Tragedia in Formula 2 a Spa. Il francese Anthoine Hubert, 22 anni, è deceduto in seguito ad un terribile incidente avvenuto nel corso nella prima delle due gare sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio.Tre piloti, i francesi Hubert e Giuliano Alesi e lo statunitense Juan Manuel Correa, si sono scontrati fra di loro dopo la salita dell’Eau Rouge. La macchina di Hubert è stata letteralmente spezzata in due. Immediati i soccorsi, i piloti sono stati trasportati al centro medico. Purtroppo per Hubert non c’è stato nulla da fare. Correa è stato trasferito all’ospedale di Liegi con fratture alle gambe, illeso Alesi.

“A seguito dell’incidente, avvenuto alle ore 17.07, la Fia si rammarica di comunicare che Anthoine Hubert è deceduto alle ore 18.35 per le gravi ferite riportate” si legge nella nota della federazione internazionale. “Correa – informa la Fia – è in condizioni stabili ed è in cura presso l’ospedale di Liegi. Ulteriori informazioni sulle sue condizioni saranno fornite appena saranno disponibili. Alesi è stato visitato e dichiarato idoneo dai medici. La FIA sta fornendo il proprio supporto agli organizzatori dell’evento e alle autorità competenti e ha già avviato un’indagine sull’incidente”.



Nato a Lione il 22 settembre del 1996, Hubert, pilota della ‘Renault Sport Academy’, è stato campione di Francia di F4 nel 2013 e di GP3 l’anno scorso. All’esordio in F2 con il team Arden, ultimo scalino prima della F1, Hubert era ottavo in classifica generale dopo 16 prove e in questa stagione aveva vinto due gare: una a Monaco e l’altra a Le Castellet.