BARCELLONA – E’ Sebastian Vettel il più veloce della sessione mattutina della seconda giornata di test a Barcellona. Il ferrarista chiude in 1’16″841, tempo fatto registrare con gomme soft. A ridosso di Vettel si è piazzata la Racing Point di Lance Stroll (+0,277), seguita dalla Williams di Nicholas Latifi (+0,472), dalla McLaren di Lando Norris (+0,732) e da Max Verstappen, quinto con la sua Red Bull (+0,987), tallonato dalla Mercedes di Valtteri Bottas (+1,144). Buon nono posto per l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi.

Wolff: “Vedremo in Australia”

Vola basso la Mercedes, almeno per il momento. Toto Wolff, team principal della scuderia che domina da sei stagioni, ai microfoni di Sky Sport 24 opta per il basso profilo: “Bisogna essere prudenti. L’anno scorso la Ferrari era andata molto forte nei test e sembrava la favorita e poi in Australia abbiamo vinto noi. Dobbiamo guardare quello che accade domani nell’ultima giornata, per vedere quali saranno i tempi veloci con meno benzina, ma la verità la vedremo solo a Melbourne. La Ferrari è veloce, la Red Bull forse un po’ di più perché non gioca con il carico di benzina ed è facile da analizzare”.

La nuova monoposto piace a Hamilton e Bottas: “Per i piloti la macchina è un’evoluzione che funziona bene, che gli piace perché va più forte nelle curve veloci, contrariamente alla scorda stagione, mentre si comporta sempre bene in quelle più lente. Insomma una monoposto un po’ più bilanciata”. Wolff svela il lungo lavoro che ha portato al cosiddetto “volante mobile” che agisce sulla convergenza delle due ruote anteriori: “Abbiamo cominciato a pensarci tre anni fa, metre lo sviluppo dell’ultima versione risale ad un anno e il primo prototipo a sei mesi fa. Ci hanno lavorato molte persone, è frutto della collaborazione di tutta la squadra ed è ancora in fase di sviluppo”.







Fonte