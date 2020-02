“Accoppiata naturale”

“La Mercedes ed Hamilton sono fatti l’uno per l’altro”. Squadra che vince non si cambia. Lo sa bene il team principal della scuderia tedesca, Toto Wolff, che si è affrettato a gettare l’amo verso il britannico, allontanando le voci di una possibile separazione considerando che il contratto del campione mondiale scade a fine 2020.

Nella sede del Royal Automobile Club di Londra è stato esibito un anticipo della presentazione che si terrà il 14 febbraio, quando la macchina farà il debutto in pista a Silverstone, per poi iniziare i test pre-stagionali in Spagna, il 19 febbraio. Il particolare che balza all’occhio è quel rosso che appare sulla presa d’aria superiore, in omaggio al nuovo sponsor Ineos (multinazionale del settore petrolchimico), in aggiunta all’argento ed al verde Petronas. “Vorremmo avere l’uomo più veloce in macchina e so che Lewis vuole essere nella macchina più veloce, quindi c’è un ovvio risultato reciproco. Ho grande fiducia nelle capacità del team di attrarre i migliori piloti e Lewis ha dimostrato di essere il miglior pilota”, ha aggiunto Wolff, assicurando di non aver parlato con il campione mondiale dalla fine del 2019: “Siamo in giro per il mondo 10 mesi all’anno, ma durante l’inverno ci lasciamo in pace e l’ultima conversazione che ho avuto con lui è stata alla festa di Natale”. Anche il contratto Mercedes per partecipare alla F1 termina quest’anno, ma Wolff anche qui ha rassicurato tutti: “La F1 è la piattaforma ideale a livello comunicativo e di marketing per l’era ibrida nel mondo dell’automotive, siamo qui per restare a lungo”.