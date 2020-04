“In Australia non avevamo compreso gravità situazione”

– L’exploit del “predestinato” Leclerc la scorsa stagione, la prima alla guida della Ferrari, ne aveva minato la leadership e il futuro. Oggi, però, Sebastian Vettel allontana tutti i dubbi e continua a vedersi in rosso. C’è una promessa da mantenere, quella di portare il titolo mondiale nuovamente a Maranello. “Avremo modo di parlare del contratto prima che riparta la stagione. La mia intenzione è quella di restare in Ferrari, abbiamo chiarito questa cosa ed è solo una questione di tempo. Per quanto mi riguarda, dopo la giusta decisione di fermare tutto in Australia per il coronavirus, l’azienda ha chiuso”.

Sul possibile ritorno in pista Vettel non si sbilancia: “Non so cosa succederà in futuro, dipende da troppe cose. Ho parlato di questo con Mattia Binotto, con la squadra e con il GPDA (associazione piloti), ma è impossibile prevedere qualcosa. Al momento dobbiamo preservare la salute della nostra gente, della squadra, della F1 e dei tifosi in pista. La stagione potrebbe iniziare quest’anno e finire il prossimo, ci sono molti scenari possibili. Spero si possano disputare più gare possibili, per divertirci e per gareggiare. Poi vedremo a che punto saremo. Quando eravamo in Australia non avevamo compreso la gravità. Da quel momento abbiamo imparato la lezione. Sono giuste le restrizioni per contenere il virus, anche se la situazione è triste. L’Italia è stata colpita in modo particolare, è stato il primo Paese europeo, ho visto immagini terribili. Dobbiamo avere rispetto per tutti, non solo per gli anziani: bisogna stare a casa e non prendere la situazione con leggerezza, convinti che torneremo a una vita normale”.

“Virus ci insegna ad apprezzare piccole cose”

Il tedesco sta trascorrendo questi insoliti giorni a casa con i suoi cari: “Sto bene, sia io che la mia famiglia – ha detto -. Non c’è nulla di cui possa lamentarmi. Siamo fortunati perché stiamo trascorrendo questo periodo in casa: ho un giardino in cui posso fare esercizi e mantenermi in forma. Anche i tre piccoli stanno bene, si tengono occupati. Certo, diventa sempre un po’ più difficile e mi manca guidare”. Sono settimane complicate, che lasceranno il segno in futuro: “Questa situazione sta insegnando qualcosa a tutti, è un periodo di grande interiorità – ha detto Vettel -. Ci stiamo perdendo molte cose, ma possiamo riflettere sul nostro ruolo nel mondo e dare l’importanza alle piccole cose che torneranno quando tornerà la normalità. Abbiamo capito quanto eravamo fortunati. Vivo di corse e passione, ma d’ora in avanti apprezzerò di più anche le piccole cose”.

“L’ultimo gradito per diventare campioni”

Nel team di Maranello dal 2015, l’ex campione del mondo continua a inseguire il sogno iridato, a vincere quel titolo che per lui sarebbe il quinto dopo i 4 vinti con la Red Bull. “Cosa è mancato per vincere il Mondiale? Penso che il nostro pacchetto auto-pilota non sia stato ancora abbastanza forte – l’opinione di Vettel -. Ci abbiamo messo passione, lavoro e forza negli ultimi anni. Abbiamo fatto tanti passi in avanti, ma ci manca l’ultimo, che è il più importante. È quello a cui stiamo lavorando”. Vettel manda poi un messaggio rigorosamente in italiano che ricalca quelli ascoltati tante volte, dopo una pole o una vittoria, urlati via radio ai box: “Grazie ragazzi, a tutti i medici e dottori per quello che stanno facendo. In questo momento è importante stare bene, grazie davvero a tutti voi!”.