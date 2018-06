– “Se continuate a dirmi che dovrei cambiare il mio approccio in gara finirò per prendere a testate qualcuno…” Max Vestappen è stanco di essere ripreso per il suo controverso stile di guida. Il pilota olandese della Red Bull tiene a ricordare che “questo mio stile di corsa mi ha portato dove sono adesso. Per cui sono stufo di sentire commenti negativi a fine gara. Ormai non li ascolto neppure più. Perché ho avuto così tanti incidenti finora? Sono stanco di parlarne”.

SAREI PREOCCUPATO SOLO SE NON FOSSI VELOCE – L’olandese, nella conferenza che precede il Gp del Canada, riconosce, però, di non aver avuto un buon avvio di stagione: “Ho fatto errori, specie a Montecarlo e in Cina, ma non ha senso continuare a parlarne perché mi sto stancando davvero. Sembra che non ci siano domande migliori di questa. Io, in ogni caso, mi sto concentrando solo sul futuro e sono fiducioso di poter cambiare le cose. La velocità ce l’ho, sarei preoccupato se non fossi veloce”.