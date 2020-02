Sorprende Perez, Verstappen quarto

– Volano le Mercedes, la Ferrari arranca. La prima giornata di test invernali di F1 a Barcellona preoccupa la scuderia di Maranello, apparsa decisamente indietro rispetto alle rivali. Senza Vettel, costretto a rinunciare poiché fisicamente non al meglio, è toccato a Charles Leclerc guidare in pista la SF1000. Il francese ha percorso ben 132 giri ma alla fine è risultato di 1″313 più lento (1’18″289) di Lewis Hamilton che è stato il più veloce fermando, nel pomeriggio, il cronometro sul tempo 1’16″976. Alle sue spalle, staccato di 337 millesimi, si è piazzato il compagno di squadra Valtteri Bottas (1’17″313, miglior crono della mattinata). I due piloti della Mercedes hanno compiuto in tutto 170 giri.

Terzo tempo per Sergio Perez con la Racing Point, di poco più lento rispetto a Bottas. A oltre mezzo secondo da Hamilton è giunto, invece, Max Verstappen (1’17″516) che al volante della Red Bull ha compiuto ben 168 giri sulla pista catalana, risultando il più impegnato nella giornata davanti a Carlos Sainz con la McLaren (161 tornate). Quinto Daniil Kvyat con la nuova Alpha Tauri (ex Toro Rosso), quindi Carlos Sainz (McLaren), le Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, George Russell (Williams) e Lance Stroll (Racing Point). Ultimo tempo per Antonio Giovinazzi che con l’Alfa Romeo ha completato 79 tornate.